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В WhatsApp появится новая функция

CentralAsia (CA) -  В мессенджер WhatsApp решили ввести возможность создания групповых опросов, передает WABetaInfo.

Согласно данным портала, в новой бета-версии мессенджера для ПК 2.2215.1. в групповые опросы можно будет добавить от двух до 12 вариантов ответа. Способ создания голосований пока не раскрывается.

Функция все еще находится в разработке на бета-версиях WhatsApp для Android и iOS, однако авторы портала показали скриншот обновленного интерфейса. Эта функция находится в стадии разработки, и дата выпуска для бета-тестеров неизвестна.

Уточняется, что групповые опросы будут поддерживать функцию сквозного шифрования и никто из третьих лиц не узнает о содержании голосования.

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