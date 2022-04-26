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Узбекистан не будет проводить 9 мая военных парадов

CentralAsia (UZ) -  В этом году в Узбекистане 9 мая не планируется проведение военных парадов.

Об этом 25 апреля на пресс-конференции в Национальном пресс-центре в Ташкенте сообщил заместитель начальника Главного управления по воспитательной и идеологической работе Министерства обороны Ойбек Мамадалиев.

Напомнив, что 9 мая в Узбекистане не «День Победы», а «День памяти и почестей», подполковник О. Мамадалиев отметил, что в этот день пройдут мероприятия, посвященные чествованию и уважению пожилых людей.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что парады с участием военных не проводились в стране ни в прошлом, ни в позапрошлом году.

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