Узбекистан не будет проводить 9 мая военных парадов

CentralAsia (UZ) - В этом году в Узбекистане 9 мая не планируется проведение военных парадов.

Об этом 25 апреля на пресс-конференции в Национальном пресс-центре в Ташкенте сообщил заместитель начальника Главного управления по воспитательной и идеологической работе Министерства обороны Ойбек Мамадалиев.

Напомнив, что 9 мая в Узбекистане не «День Победы», а «День памяти и почестей», подполковник О. Мамадалиев отметил, что в этот день пройдут мероприятия, посвященные чествованию и уважению пожилых людей.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что парады с участием военных не проводились в стране ни в прошлом, ни в позапрошлом году.