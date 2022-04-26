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В Алматы издан сборник стихов оппозиционного узбекского поэта Мухаммада Салиха на казахском языке

CentralAsia (UZ) -  Сборник стихов известного узбекского поэта и оппозиционера Мухаммада Салиха издан на казахском языке в Алматы. Об этом сообщает сайт «Литературного портала» Казахстана.

Сборник «Вал-фаджр» («Клянусь рассветом»), изданный тиражом 1000 экземпляров, является первой книгой узбекского поэта на казахском языке. Стихи переведены на казахский язык поэтом и переводчиком Файзуллой Толтай. В книгу вошли комментарии бывшего премьер-министра Турции, поэта Бюлента Эджевита, народного писателя Казахстана, поэта Улжаса Сулейманова и известного узбекского писателя Хамида Исмаилова о поэте Мухаммаде Салихе и его творчестве.

Как отмечает портал, Мухаммад Салих – великий поэт, сумевший сформировать уникальную школу не только в узбекской поэзии, но и во всей турецкой поэзии.

«Его песни подобны огромному полю битвы в глубокой тишине или глубокой тишине на огромном фронте», — говорится в сообщении.

Мухаммад Салих является автором сборника стихов, сборника литературных очерков и статей, таких как «Пятое время года», «Луна в колодце», «Белые рубашки», «Ночные метафоры», «Прозрачный дом», «Вальфаджр», «Тень далекой улыбки», «Гражданин мечты», изданных в Узбекистане в 70-х и 80-х годах. Большинство его стихов переведены на русский, английский, турецкий и другие языки.

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