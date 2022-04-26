Комиссия США внесла Туркменистан в список «вызывающих особую озабоченность» в сфере религиозной свободы

CentralAsia (TM) - Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала доклад за 2021 год, где Туркменистан включен в число стран, «вызывающих особую озабоченность».

В докладе содержится список стран из категории CPC — «в которых правительство участвует или терпит особо серьезные нарушения свободы вероисповедания», а также стран категории SWL — там допускаются не особо, а просто серьезные нарушения. В число стран CPC в этом году вошли Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Дополнительно в перечень включены Афганистан, Индия, Нигерия, Сирия и Вьетнам.

В главе доклада, посвященной Туркменистану, говорится: «В 2021 году степень свободы вероисповедания в Туркменистане оставалась одной из худших в мире. В стране действует жесткий государственный контроль над религией, власти назначают мусульманских священнослужителей, контролируют религиозные практики, а тех, кто не выполняет предписания, наказывают тюремным заключением, пытками и административным преследованием». Подчеркивается, что эта страна является «информационной черной дырой», что затрудняет ведение хроники конкретных нарушений.

Отмечается, что 58 из 162 пропавших в тюрьмах граждан Туркменистана, фигурирующих в списках кампании «Покажите их живыми», осуждены по обвинению в «исламском экстремизме». Многие из них являются последователями курдского богослова Саида Нурси и турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Авторы доклада сообщают, что под предлогом борьбы с COVID-19 (который, по официальной версии, не проник в страну) власти Туркменистана еще более ограничили возможность публичных религиозных практик. Мечети оставались закрытыми даже в те периоды, когда разрешалось возобновить работу парков и ресторанов. Кроме того, авторы доклада указывают, что на религиозную свободу негативно влияют жесткие ограничения пользования интернетом.

«Помилование президентом Бердымухамедовым 9 мая всех 16 Свидетелей Иеговы, заключенных в тюрьму за отказ от военной службы по убеждениям, стало одним из значительных положительных событий», — говорится в докладе.

При этом власти Туркменистана так и не ввели в стране альтернативную гражданскую службу, что позволило бы избежать вынесения новых подобных приговоров. Кроме того, 22 апреля был опубликован УК Туркменистана в новой редакции. Статья «Уклонение от призыва на военную службу» сохранена там в неизменном виде, только ее номер сменился с 219 на 241. Никаких изменений и дополнений, которые позволили бы Свидетелям Иеговы в будущем избегать лишения свободы, в текст не внесено.

Правительству США авторы доклада рекомендуют призвать власти Туркменистана ввести в стране альтернативную гражданскую службу. Также рекомендуется «ввести адресные санкции в отношении государственных органов Туркменистана и должностных лиц, виновных в серьезных нарушениях религиозной свободы, путем замораживания активов физических лиц и/или запрета на их въезд в Соединенные Штаты».

Туркменистан уже не первый год попадает в список стран, «вызывающих особую озабоченность» у Комиссии США по международной религиозной свободе. Но весной 2021 года, когда был выпущен доклад за 2020 год, как раз было произведено помилование 16 Свидетелей Иеговы. Это вызвало в США определенный оптимизм. Госсекретарь США Энтони Блинкен, представляя доклад, заявил: «Мы понимаем, что теперь власти предложат лицам, отказывающимся от военной службы по соображениями совести, альтернативную гражданскую службу». Однако, как можно видеть теперь, этот прогноз не сбылся.