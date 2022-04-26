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На турецкий город Бурса упал самолет. Есть погибшие

CentralAsia (CA) -  В Бурсе, городе на западе Турции, 26 апреля произошло крушение ученического самолета, сообщает haberturk.

Самолет упал между домами на проезжую часть улицы, после чего начался пожар. Погибли два летчика, один из них летчик-ученик. Больше в самолете не было людей.

«Мы думаем, что это произошло по техническим причинам. Два пилота погибли. Никто не пострадал. Повреждены два дома и два автомобиля», - сказал губернатор Бурсы Якуп Джанболат.

Вице-президент ассоциации пилотов Ахмет Изги считает, что крушение связано с работой двигателя.

Пожар оперативно потушили. В связи с инцидентом задержаны 3 человека, инцидент расследуется.

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