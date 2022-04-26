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Касым-Жомарт Токаев объявил о выходе из партии Amanat

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинул партию Amanat.

«С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили управление партией», - сказал Токаев на съезде партии.

Новым председателем партии был избран спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Ранее Президент заявлял о дистанцировании президента от деятельности любых партий и движений.

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