Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил в подарок 8 коней

CentralAsia (TM) - В Туркменистане отпраздновали День туркменского скакуна. В ходе соответствующих торжеств на территории Ахалтекинского конного комплекса президента состоялась церемония передачи в дар лидеру страны Сердару Бердымухамедову восьми ахалтекинских скакунов. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

По одной лошади было подарено от имени жителей всех пяти велаятов (областей), столицы, силовых ведомств и коневодов. Главным подарком стал скакун по имени Галкыныш, вручённый Бердымухамедову со стороны сейисов. Конь родился в 2019 году и принадлежит к линии прославленного Гырсакара. Президент поблагодарил жителей страны за подарки.

В тот же день состоялось ещё пара церемоний. Было озвучено имя самого красивого ахалтекинца 2022 года. Им стал конь Мелебаш. Его сейис Бегли Джураев получил в подарок от главы государства новый автомобиль премиум-класса, произведённый компанией Lexus.

В рамках торжеств также состоялось вручение туркменских телевизоров победителям конкурсов на лучший ковёр, ювелирное произведение, картину, скульптуру, фотографию и телевизионный сюжет, которые воспевают любовь к ахалтекинской лошади.

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