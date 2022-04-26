Из Узбекистана в Россию наладят поставки автомобильных комплектующих

CentralAsia (UZ) - С 25 по 27 апреля в Ташкенте проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». На форуме глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия видит перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области фармацевтики, автопрома, удобрений, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.

«Мы заинтересованы в приобретении комплектующих у непосредственных производителей автокомпонентов в Узбекистане. Они могут быть поставлены многим нашим предприятиям — не только АВТОВАЗу», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что российские автозаводы приостановили работу из-за нехватки комплектующих на фоне санкций.

В понедельник, 25 апреля, Мантуров встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёевым. Стороны рассмотрели вопросы расширения узбекско-российского сотрудничества.