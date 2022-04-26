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В России неизвестный открыл стрельбу в детском саду
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KG) -  Стрельба произошла в поселке Вешкайма. Власти Ульяновской области сообщили о четырех погибших. По данным Telegram-каналов и источника «Интерфакса», среди них по меньшей мере двое детей и помощница воспитателя

Неизвестный открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области, сообщил РБК источник, близкий к МВД. Нападавший застрелил нянечку и двоих детей, после чего покончил с собой, передают «Интерфакс» и Telegram-каналы «112» и Baza.

«Мужчина с оружием вошел в детский сад поселка Вешкайма во время «тихого часа», застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой», — рассказал источник «Интерфакса». Власти Ульяновской области подтвердили агентству факт стрельбы и сообщили о четырех погибших.

По данным «Интерфакса» и «112», нападавший стрелял из ружья «Иж-27».

По данным Baza, стрельба произошла в детском саду «Рябинка». «112» и Baza уточняют, что в учреждении нет охраны. Вооруженный мужчина сначала ранил вышедшую на крыльцо сотрудницу детского сада Ольгу Митрофанову, а затем выстрелил в пятилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, пишет «112».

По информации Baza, нападавший толкнул находившуюся на крыльце сотрудницу, затем ранил помощницу воспитателя Елену Карпову и еще одну сотрудницу, застрелил двух детей и покончил с собой.

Telegram-канал сообщает, что, по предварительным данным, стрелок — 68-летний Александр Дронин, ружье было зарегистрировано на него же.

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