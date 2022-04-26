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Узбекистан за три месяца посетили более 600 тысяч туристов

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан за январь-март текущего года посетило около 610 тысяч иностранных туристов, Об этом сообщалось на видеоконференции под председательством Шавката Мирзиеева по расширению спектра туристических услуг и развитию инфраструктуры.

Как отмечалось в ходе заседания, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае ожидается приезд в страну 20% туристов из стран-партнеров (ранее этот показатель составлял 2-3%).

Глава государства напомнил о некоторых проблемах, имеющихся в сфере туризма. Например, в Каракалпакстане, Андижане и Кашкадарье имеется острая нехватка современных гостиниц и отелей, подчеркнул Мирзиеев.

Ранее в Минтуризма подсчитали расходы туристов в Узбекистане. Cредние расходы туристов из стран СНГ, в частности России, Украины, Белоруссии, Армении составляет около $635 за одну поездку. Туристы дальнего зарубежья расходуют больше всех — в среднем около $709,4 за одну поездку.

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