Узбекистан не будет конкурировать с Россией на внешних рынках золота - СМИ

CentralAsia (UZ) - Узбекистан не планирует конкурировать с Россией на внешних рынках золота. Об этом рассказал замминистра инвестиций и внешней торговли республики Шухрат Вафаев, отвечая на вопрос РБК. Из-за санкций российские золотодобывающие компании столкнулись с проблемами в реализации своей продукции, писал РБК.

«Рынок золота достаточно специфичный, и мы производим намного больше, чем продаем. То золото, которое производится в Узбекистане на сегодняшний день, полностью выкупается ЦБ [Узбекистана] и является частью золотовалютных резервов. <...> То есть такого, чтобы [был] маркетинг и [мы] целенаправленно пытались занять какую-то нишу на большом рынке золота, нет», — сказал Вафаев.

Узбекистан производит около 100 тыс. т золота в год. При этом Центральному банку страны предоставлено приоритетное право на покупку всего местного аффинированного золота. На долю золота приходится около 60% международных резервов местного ЦБ.

Как следует из статистики ООН, в 2021 году Узбекистан продал за границу золота на сумму $4,1 млрд. На долю этого драгметалла пришлось 29% всего экспорта страны, указывало агентство Fitch. С февраля 2022 года республика существенно увеличила долю золота в структуре экспорта. С января по март Узбекистан продал за рубеж золота на сумму $2,9 млрд, в основном — в страны дальнего зарубежья. На продажи драгметалла в этот период пришлось 52% от общего экспорта, сообщало издание SNG.Today со ссылкой на пресс-службу госкомитета по статистике Узбекистана.

По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), в 2020 году почти 92% экспорта золота Узбекистана направлялось в Великобританию, где действует крупнейший международный хаб торговли этим драгметаллом, и 7% ($483 млн) золота было продано в Россию.

Узбекистан наряду с Россией входит в десятку лидеров по экспорту золота, причем в отдельные месяцы республика становится крупнейшим продавцом. Так произошло, например, в феврале 2022 года, следует из данных Всемирного совета по золоту.

В России рост вывоза золота за рубеж начался в 2019 году. За прошлый год Россия продала золота на сумму $17,4 млрд, писал РБК. Из них 89% ($15,4 млрд) было направлено в Великобританию. Однако крупнейшие золотодобытчики продавали драгметалл через российские банки, которые после начала спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года оказались под санкциями. В частности, проблема с продажей продукции возникла у компании Petropavlovsk, входящей в топ-5 российских производителей золота. Компания, зарегистрированная в Великобритании, продавала золото Газпромбанку, попавшему под британские санкции.