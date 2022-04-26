В Москве прошла встреча Путина и Гутерриша
- Азия и мир, политика
- 22:48, 26 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Переговоры президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Москве продлились около часа. Об этом со ссылкой на представителя Гутерриша сообщила в Twitter корреспондент телеканала CBS Памела Фальк.
Часть времени Путин и Гутерриш беседовали наедине.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Гутерриш предложил Путин обсудить ситуацию на Украине, в том числе обстановку в Мариуполе.
Генсек ООН побывал с визитом в Москве в мае 2021 года, но общение с Путиным проходило по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений.
В очном формате политики виделись последний раз в январе 2020 года в Берлине.
25 апреля Гутерриш посетил Анкару, а 28 апреля генсека ООН ждут в Киеве.
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