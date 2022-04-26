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В Москве прошла встреча Путина и Гутерриша

CentralAsia (CA) -  Переговоры президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в Москве продлились около часа. Об этом со ссылкой на представителя Гутерриша сообщила в Twitter корреспондент телеканала CBS Памела Фальк.

Часть времени Путин и Гутерриш беседовали наедине.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Гутерриш предложил Путин обсудить ситуацию на Украине, в том числе обстановку в Мариуполе.

Генсек ООН побывал с визитом в Москве в мае 2021 года, но общение с Путиным проходило по видеосвязи из-за коронавирусных ограничений.

В очном формате политики виделись последний раз в январе 2020 года в Берлине.

25 апреля Гутерриш посетил Анкару, а 28 апреля генсека ООН ждут в Киеве.

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