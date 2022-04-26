В Узбекистане путешествующим по стране гражданам предоставят кешбеки до 50%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начиная с 1 сентября гражданам, путешествующим по стране, предоставляются скидки. Система возврата местным туристам части денег и скидки на проезд и проживание начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзииеев в ходе видеоселекторного совещания в Ташкенте.

Как отмечалось, будут возмещены:

- 15% от стоимости авиа, железнодорожных и автобусных билетов (до 200 тыс. сумов на авиатранспорт, до 100 тыс. сумов (9 долларов) на железнодорожный и автобусный);

- 20% от стоимости гостиницы (за одну ночь – до 80 тыс. сумов или 7 долларов);

- возврат 50% от стоимости билета в музеи и другие культурные объекты (за один объект – до 20 тыс. сумов или 2 доллара).

Во время совещания президент сообщил о необходимости организовать дополнительные авиа-, железнодорожные и автобусные рейсы в праздничные дни. При этом, установить скидки до 50% на билеты.