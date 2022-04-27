Корейский канал YTN выделяет Монголию как одну из стран, успешно преодолевающих пандемию COVID-19. Видео

CentralAsia (MNG) - Южнокорейский телеканал YTN назвал Монголию примером страны, успешно преодолевшей пандемию COVID-19.

Монголия открыла свои границы после двух лет непрерывного маскирования. Монголия успешно преодолела сложный период коронавирусной инфекции благодаря правильной политике и последовательной реализации, ее экономика растет медленными темпами от -4% до 6%, а жизнь людей возвращается в нормальное русло, — говорит YTN.

Хотя новая версия COVID, вероятно, будет перерегистрирована, Министерство здравоохранения и НИЦИЗ Монголии время от времени обновляют и внедряют руководство по пандемии. Одна из наций, которая успешно побеждает пандемию. Согласно монгольскому источнику, было время, когда граждане лучше понимали санитарное просвещение и систему здравоохранения.

Монголия, одна из стран, которая сохранила строгий карантин в Азии, полностью сняла карантин и начала восстанавливать повседневную жизнь.

Репортер Ли Ён Сан передает местную атмосферу.

[репортер]:

«В Монголии, которая столкнулась с кризисом повторного распространения COVID-19 в результате мутировавшего вируса в начале этого года, число новых случаев заражения в день значительно снижается.

Правительство Монголии, которое сохраняло строгий карантин, в том числе несколько раз блокировало город, поскольку более 90% взрослых получили вторую дозу вакцины, сняло все ограничения и объявило о возвращении к повседневной жизни. В результате большинство ограничений в стране, таких как обязанность носить маску, были сняты, а граница впервые за два года широко открыта.

[Энхбаяр Эрдэнэ/ Медицинский персонал: Карантин для прибывающих из-за рубежа снят, и он открыт, чтобы каждый мог с удобством посетить Монголию.]

[Эрдэнэ Булган/ Улан-Батор, Монголия: Я думаю, что правительство и граждане работали вместе, чтобы успешно преодолеть ситуацию с пандемией.]

По мере возрождения центра города экономическая активность быстро нормализуется.

Корейский деловой район также захватывал дух.

[Чхэ Иль Бён / Президент корейского ресторана: Я начал много новых видов экономической деятельности, и количество клиентов значительно увеличилось, а продажи выросли примерно на 90%.]

Корейские мероприятия, которые давно не проводились, также проводятся одно за другим.

Турнир Корейской дружбы по волейболу, отметивший в этом году свое 14-летие, снова прошел через три года после отмены обязательного ношения масок и ограничений на собрания.

Корейские соотечественники в Монголии, которые давно собирались, обменялись приветствиями друг с другом и укрепили свою дружбу.

[Еджин Ким / Улан-Батор, Монголия: я очень благодарена за возможность хорошо проводить время со многими людьми, поскольку коронавирус постепенно решается.]

[Юн Джэ Гён / Генеральный секретарь Корейской ассоциации Монголии: В Монголии сняты все запреты и ограничения. Мы также готовим базар в апреле. Мы готовимся к спортивному соревнованию в июне, и мы продолжим, как обычно, лицом к лицу.]

Ожидается, что Монголия, темпы экономического роста которой в 2020 году упали до минус 4% из-за эпидемического кризиса, в этом году зафиксирует темпы экономического роста на уровне 5-6%, что соответствует уровню предыдущего года, поскольку ее внутренняя экономика быстро восстанавливается.

YTN World Ли Ён Сан (Lee Yeon-sang) из Улан-Батора, Монголия.

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