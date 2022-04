Женская сборная Монголии U23 занимают второе место в мире, мужская U23 просто возглавляют список!

CentralAsia (MNG) - Посол Франции в Монголии Себастьян Сурун посетил Монгольскую федерацию баскетбола 3х3 и узнал, что женская сборная Монголии U23 занимают второе место в мире, мужская сборная U23 просто возглавляют список!

Он твитнул на своей странице соцсети: «visiting @3x3Mongolia

- practical support & cooperation to prepare for @Paris2024 games

- congrats to the teams: Mongolia’s U23 women ranks second in the world, U23 men are simply top of the list!».

Обе команды Монголии интенсивно готовятся к Олимпийских Играх в Париже.

