Что такое Ripple (XRP)? Все, что вам нужно знать

CentralAsia (MNG) - Что такое крипта Ripple (XRP)?

Цифровые валюты сейчас переживают настоящий бум. За их котировками следят так же пристально, как за акциями крупнейших компаний, и они оказывают все более значительное влияние на экономику. Все наслышаны о биткойне, который стал символом такого явления, как криптовалюта, благодаря своему невероятному росту в последние несколько лет. Но существуют и другие. Например, кто-то в этом случае назовет Ripple, хотя это как раз и не совсем криптовалюта. Скорее, это цифровая платежная сеть на основе технологии блокчейн. Но работает она на специально разработанном протоколе с собственной цифровой валютой XRP.

Итак, Ripple - это название компании и криптовалютная сеть денежных переводов, а уже XRP - это полноценная крипта, предназначенная для работы в этой сети и стабильно входящая в первую пятерку крупнейших криптовалют по капитализации. Но для многих людей, не разбирающихся в тонкостях работы финансовых систем и транзакций, Ripple и XRP - это синонимы, и натыкаясь на любое из этих слов, они думают в первую очередь о криптовалюте.

История возникновения

Что же такое криптовалюта Рипл? Прежде всего, ее отличие от других цифровых валют заключается в том, что создавалась она для обслуживания финансовых транзакций и поэтому нацелена на рынок банковских и финансовых услуг. Например, протокол Ripple используют такие мировые гиганты финансовой сферы, как «UniCredit», «UBS», «Santander». Идея состоит в том, что Ripple служит доверенным агентом между двумя сторонами транзакции, поскольку сеть может быстро подтвердить, что обмен прошел правильно. Ripple может облегчить обмен на различные фиатные (государственные) валюты, криптовалюты, такие как биткойны, и даже на такие товары, как золото.

Принципы создания и работы XRP

Такая специфическая по назначению криптовалюта Риппл работает несколько иначе, чем другие цифровые валюты. Вместо традиционного майнинга блокчейн, основанного на расчетах, который тут отсутствует, XRP использует механизм консенсуса проходящих через группу серверов для подтверждения транзакций. Крипту Ripple уже, если можно так выразиться, добыли предварительно. Первоначально было создано 100 миллиардов токенов XRP, и их можно только купить по мере того, как они публикуются. Компания Ripple владеет 6% от общего количества для того, чтобы помочь в развитии крипты. 48 миллиардов находятся в резерве, а 46 миллиардов - у купивших их пользователей.

XRP - это полноценная криптовалюта, в которую можно не только инвестировать, но и использовать для обмена на другие валюты, а также рассчитываться ею при проведении финансовых транзакций в сети Ripple. Если говорить о рисках, то они связываются, в первую очередь, с наличием внушительного количества предварительно добытой цифровой валюты, которое вызывает опасения в том, что масса может быть выпущена одновременно и мгновенно обесценит крипту Рипл. В любом случае, тут действует главное правило любой рискованной инвестиции – вкладывайте столько денег, сколько можете позволить себе потерять.

источник: idax.exchange/mn

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