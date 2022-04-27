До конца войны все договоренности между Россией и Монголией не могут быть выполнены

CentralAsia (MNG) - Монгольская банковская ассоциация организовала дискуссию на тему «Вызовы, стоящие перед экономикой Монголии из-за российско-украинского конфликта» 26 апреля 2022 года.

Следующие экономисты и исследователи из области международных отношений, экономики, бизнеса и транспорта приняли участие в дискуссии, обсудили и определили проблемы и решения, стоящие перед монгольской экономикой.

Г.Бумчимэг, исполнительный директор Академии банковского дела и финансов

Модератор: Л.Амар, исполнительный директор Ассоциации Банка Монголии

Выступающие:

Н.Энхбаяр, экономист и исследователь;

Д. Баярхуу, научный сотрудник международных отношений, профессор;

Б.Тувшинтөгс, директор Института экономических исследований;

Б.Лхагважав, экономист, директор компании «Урбанек»;

Х.Дэлгэрцэцэг, генеральный директор ООО «Эй Си Даблью Транс».

Экономист Б.Тувшинтөгс:

– На сегодняшний день Банк Монголии регулировал обменный курс посредством интервенций. Если мы хотим купить доллары США на наши тугрики, то мы не сможем их получить. Банк Монголии пытается контролировать поток долларов США и удерживать их в экономике. Возникла такая новая ситуация. МВФ не рекомендовал такой мониторинг. Обменный курс должен свободно отражать экономическую ситуацию. Если курс резко слабеет, рекомендуется понимать, что доллара США нет. Поэтому такого контроля не было. Но теперь у нас есть такой контроль. Я не знаю, какой будет результат.

Во-вторых, нет предположения, что обменный курс стабилен. Мы расслабляемся, когда обменный курс остается стабильным. Такие представления распространены. Однако, поскольку иностранная валюта является формой капитала, она должна быть такой же изменчивой, как инфляция.

Однако одна из концепций, которая сбивает с толку валюту, заключается в том, что горнодобывающий сектор сам по себе является основным источником валютных поступлений, что играет роль в укреплении обменного курса тугрика. Кажется, люди понимают, что валюта должна быть стабильной. Даже Банк Монголии вмешивается, когда обменный курс колеблется. Нет такого требования. По сути, валютный рынок должен сам определять свою цену.

Все договоренности между Россией и Монголией не могут быть выполнены

Исследователь международных отношений, профессор Д.Баярхуу:

– Экономика и сотрудничество Монголии не должны стать жертвой войны на Украине. Война закончится только в том случае, если Путин откажется от своих высоких амбиций получить полный контроль над Украиной. Если он не откажется от этого стремления, война не закончится. По крайней мере, если он вернет Украину до 2014 года, эта проблема исчезнет. Другими словами, это означает уважение целостности территории Украины.

Во-вторых, война закончится после того, как Россия заплатит за огромный ущерб, нанесенный украинскому народу.

И международные санкции не прекратятся, пока руководство России не откажется от своего произвола. Поэтому в 2022 году ничего позитивного в отношениях и экономическом сотрудничестве между Монголией и Россией ждать не приходится.

Мы были в составе делегации, когда президент У.Хурэлсух посетил Россию в декабре прошлого года. На мой взгляд, все то сотрудничество, о котором договорились президенты двух стран, в этом году реализовано не будет. Все переговоры, такие как поставка 80 процентов электростанций, энергии и нефтепродуктов, не могут быть реализованы.

Им нечего нам дать, так как российская экономика находится под жесткими санкциями. Они не должны работать на нас. С другой стороны, те, кто ненавидел бывшего президента Ц.Элбэгдорж, свергли политику нейтралитета правительства.

Война между Россией и Украиной для нас очень неприятное событие. Что, если Россия и Казахстан начнут войну? В результате монгольская нация будет разделена. Поэтому мы должны быть нейтральными.

Закон о нейтралитете дважды обсуждался в 2015 году Постоянным парламентским комитетом по безопасности.

Если бы этот закон был принят тогда, сегодня мы не были бы социально разделены. Поэтому я уверен, что закон будет возрожден. Если мы примем закон о нейтралитете, мы сможем избежать затруднений по многим вопросам.

Валютные ограничения и задержки транспортировки могут стать проблемой

Х. Дэлгэрцэцэг, член правления Монгольской ассоциации экспедиторов и логистиков:

– Государство не умеет поддерживать частный сектор. Наша главная цель – снизить транспортные расходы. Частный сектор обращает на это внимание. Во-вторых, российским и белорусским перевозчикам запрещен въезд в страны Европы. Однако 80 процентов всех грузов, следующих в Монголию, перевозят белорусские перевозчики. Потому что транспортные расходы относительно средние. Тогда нам нужно использовать наши внутренние ресурсы.

Самая главная проблема, с которой сталкиваются транспортно-экспедиторские компании, — это обмен валюты. Согласно решению Банка Монголии, обе организации проводят операции только в тугриках.

Однако нам часто приходится перечислять транспортные расходы за границу в иностранной валюте. Однако транспортные расходы клиентов указаны в монгольских тугриках. Если мы хотим купить доллары США, у нас есть лимит в один миллион тугриков в день. Это очень серьезное состояние, при котором транспортировка может быть задержана. Мы рекомендуем клиентам оплачивать перевозку в иностранной валюте, но по правилам Банка Монголии они должны платить только в тугриках. Поэтому центральному банку было бы полезнее решить этот вопрос и расширить права транспортно-логистических компаний на покупку иностранной валюты.

Откажитесь от жестокой политики принесения в жертву других

Доктор делового администрирования, экономист Б.Лхагважав:

– Мир будет разделен на 4-5 блоков. Это очень закрыто. Поэтому многие страны вернутся в эпоху холодной войны.

Основная проблема для Монголии в том, что 22-23 миллиарда долларов из нашего 30-миллиардного долга приходится на частные компании. Из них 22 миллиарда долларов — западные инвестиции. Если они начнут вывести свои инвестиции, это будет катастрофа. Но политически нам нужно выйти из вопроса на 22 миллиарда долларов. Экономисты пытаются уйти этого вопроса.

Коммерческие банки стали прибыльными с начала российско-украинской войны. Последние 20 лет мы торгуем иностранной валютой с коммерческими банками. Основной причиной отказа от идеи обмена валюты было то, что Банк Монголии активизировал внутренную торговлю между коммерческими банками. Откровенно говоря, коммерческие банки были очень прибыльными. Сегодня банки находятся под одеялом правительства. Это может быть полезно для вас. Однако экономические кризисы 2013 и 2019 годов всегда были на руку банкам. Во время экономического кризиса 2013 года банковский или строительный секторы оказались под угрозой банкротства. В то время строительная отрасль обанкротилась. Точно так же банковская система всегда приносится в жертву, чтобы оставаться чистой. От такой жестокой политики нужно отказаться.

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