Монголия и Республика Корея поделятся опытом борьбы с пандемией COVID-19

CentralAsia (MNG) - 27 апреля в 9:00 Всемирный банк и Министерство экономики и финансов Республики Корея совместно проведут вебинар, посвященный подготовке и реагированию на пандемию в Южной Корее и Монголии, Малайзии, Фиджи и Вьетнаме.

В начале программы будут представлены результаты оценки мер, предпринятых Монголией и Республикой Корея против пандемии COVID-19.

Эксперты двух стран также обменяются информацией о программных документах, карантине, эпиднадзоре и вакцинации в борьбе с пандемией.

По сообщению Министерства здравоохранения Монголии, вебинар будет доступен на YouTube с переводом на монгольский язык.

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