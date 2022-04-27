Правительство Монголии планирует сократить бюджет нового министерства

Б.Болор-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Из-за перераспределения поставок, вызванного закрытием монголо-китайской границы и войной между Россией и Украиной, инфляция подскочила до 14,5%, причем больше всего выросли цены на продукты питания, твердое топливо и бензин. Поэтому правительство Монголии значительно урезало бюджеты своих министерств, ведомств и агентств, чтобы перенаправить финансы на основные приоритеты в текущем 2021/2022 финансовом году.

По словам госсекретаря Министерства цифрового развития и связи Б.Болор-Эрдэнэ, недавно созданному Министерству в настоящее время грозит сокращение бюджета на 5 миллиардов тугриков ($1,7 млн).

Министерство цифрового развития и связи было официально сформировано 6 января 2022 года в составе 87 сотрудников. Министерство возглавляет три учреждения; а именно, Академия E-Mongolia, Национальный центр данных, а также Монгольская сеть радио- и телевещания.

Министерство отвечает за цифровую трансформацию Монголии. Сначала правительство Монголии запустило платформу, доступную как онлайн, так и через приложение для смартфонов под названием e-Mongolia. Приложение цифрового удостоверения личности предлагает доступ к широкому спектру государственных услуг, таких как бизнес, образование, продление водительских прав, недвижимость и иммиграция, а также регистрация рождения.

Это также предоставляет сертификаты о прививках, что особенно полезно в связи с пандемией COVID-19. e-Mongolia в настоящее время насчитывает 2 миллиона пользователей и предоставляет 640 услуг.

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