CentralAsia (MNG) - Международный день защиты детей является очень подходящим праздником для Монголии, поскольку очень высокий процент их населения, более трети, моложе 18 лет. Каждый год 1 июня на главной площади Улан-Батора организуются увлекательные мероприятия для детей.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса Монголия публично отметит Международный день защиты детей 1 июня 2022 года.

Все культурные и спортивные мероприятия в Монголии были отменены решением кабинета министров после того, как в 2019 году во всем мире началась пандемия Covid-19.

Благодаря высокому охвату вакцинацией и снижению ежедневных инфекций Монголия вернулась к нормальной жизни 15 января 2022 года. Она возобновила очные занятия для всех учебных заведений и полностью открыла свои границы для иностранных туристов.

Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году Международной демократической федерацией женщин для защиты прав и интересов детей. В настоящее время многие страны отмечают этот день каждое первое июня.

В 1996 году Монголия официально объявила этот день официальным государственным праздником.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения