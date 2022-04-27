экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
День без автомобилей и Улан-Баторский марафон совпадут 28 мая

CentralAsia (MNG) -  Администрация города Улан-Батор объявила 28 мая днем без автомобилей, что удачно совпало с ежегодным Улан-Баторским марафоном.

День без автомобилей позволяет жителям Улан-Батора наслаждаться ходьбой, ездой на велосипеде и катанием на скейтборде по основным дорогам, которые обычно загружены.

Отмечаемый раз в год в связи с ежегодным международным спортивным мероприятием, центр без автомобилей полностью свободен от автомобилей, за исключением машин скорой помощи на основных дорогах, что позволяет пешеходам чувствовать тишину и покой и ездить по дорогам вместо тротуаров.

С 7:00 до 17:00 дороги, включая центральную часть проспекта Мира между улицами Баруун и Зуун Дөрвөн Зам (четырехсторонние перекрестки), Бага Тойруу, улица Сеул, улица Пекин, улица Анкара и улица Самбуу, будут закрыты для автомобилистов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Сердар Бердымухамедов поздравил Макрона с победой на выборах
  • ЕС намерен к 2027 году свести к нулю зависимость от энергоносителей из России
  • В Монголии идет онлайн-голосование за приоритетные проекты местного развития на 2023 год


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com