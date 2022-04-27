День без автомобилей и Улан-Баторский марафон совпадут 28 мая

CentralAsia (MNG) - Администрация города Улан-Батор объявила 28 мая днем без автомобилей, что удачно совпало с ежегодным Улан-Баторским марафоном.

День без автомобилей позволяет жителям Улан-Батора наслаждаться ходьбой, ездой на велосипеде и катанием на скейтборде по основным дорогам, которые обычно загружены.

Отмечаемый раз в год в связи с ежегодным международным спортивным мероприятием, центр без автомобилей полностью свободен от автомобилей, за исключением машин скорой помощи на основных дорогах, что позволяет пешеходам чувствовать тишину и покой и ездить по дорогам вместо тротуаров.

С 7:00 до 17:00 дороги, включая центральную часть проспекта Мира между улицами Баруун и Зуун Дөрвөн Зам (четырехсторонние перекрестки), Бага Тойруу, улица Сеул, улица Пекин, улица Анкара и улица Самбуу, будут закрыты для автомобилистов.

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