Заявка Китая на мировое господство: инициатива «Один пояс, один путь»

CentralAsia (MNG) - Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) — это запланированный на международном уровне проект развития инфраструктуры для Китая и стран с развивающейся экономикой, которые торгуют с Китаем или граничат с ним. Это шаг, призванный вернуть себе древний Шелковый путь и расширить влияние Китая. Критики говорят, что проекты BRI представляют опасность для стран-участниц, например, долговые ловушки.

Первоначальный Шелковый путь просуществовал до 15 века. Это была обширная торговая сеть, которая начиналась на Дальнем Востоке и заканчивалась в Европе, проходя через страны современного Афганистана, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Индии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Сегодня этот район является эпицентром китайского ОПОП.

Первоначально названный «Один пояс, один путь», китайский ОПОП объединяет Экономический пояс Шелкового пути, который имеет шесть коридоров развития: Новый экономический коридор Евразийского сухопутного моста (NELBEC); Экономический коридор Китай-Монголия-Россия (CMREC); Экономический коридор Китай-Центральная Азия-Западная Азия (CCWAEC); Китайско-индокитайский экономический коридор (CICPEC); Экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма (BCIMEC); и Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC). Это сочетается с Морским шелковым путем 21 века, который начинается в Южно-Китайском море, проходит через Красное море и заканчивается в Средиземном море. Обе дороги заканчиваются в Роттердаме.

BRI — самый амбициозный проект экономического развития и инфраструктуры, который мы когда-либо видели. Бесконечно больший, чем Суэцкий канал и Панамский канал, ОПОП призван соединить большие участки земли через границу с Китаем и способствовать масштабному развитию инфраструктуры.

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые обнародовал эту инициативу в 2013 году. Проект поддерживается Фондом Шелкового пути, фондом в размере 40 миллиардов долларов США, поддерживаемым государственными предприятиями Китая, включая Государственное управление иностранной валюты (65 процентов), Китайскую инвестиционную корпорацию (15 процентов). процентов), Экспортно-импортный банк Китая (15 процентов) и Китайский банк развития (5 процентов).

Что касается более глубоких мотивов, то Королевский институт международных отношений, известный как Чатем-Хаус, сказал следующее о BRI:

«Есть три основных мотива создания ОПОП. Первый и наиболее обсуждаемый на международном уровне — это соперничество Китая с США. Подавляющая часть международной торговли Китая проходит по морю через Малаккский пролив у побережья Сингапура, который является крупным союзником США. Второй ключевой причиной этой инициативы является наследие финансового кризиса 2008 г. Правительство Китая отреагировало на чрезвычайную ситуацию пакетом стимулирующих мер на сумму 4 трлн иен, выпустив контракты на строительство железных дорог, мостов и аэропортов, но при этом насытив китайский рынок. Наконец, «Один пояс, один путь» рассматривается как важнейший элемент усилий правительства Китая по стимулированию экономики центральных провинций страны, которые исторически отстают от более богатых прибрежных районов. Правительство использует «Пояс и путь» для поощрения и поддержки предприятий в этих центральных регионах, щедро распределяя бюджет и поощряя предприятия конкурировать за контракты на пояс и путь».

Стоит ли Америке беспокоиться?

Ясно, что у Китая есть страновые партнеры, которые не в ладах с Америкой, независимо от того, выступают ли они против демократии, свободного рынка или свободы слова, но здесь это не имеет значения.

Такой проект, как BRI, является всеохватывающим и масштабным, поэтому, когда партнеры идут в обход, партнерство продолжается. Например, несмотря на проблемы в России и недавние политические изменения в Пакистане, Китай остается непоколебимым. Что касается Пакистана, то Китайско-пакистанский экономический коридор часто называют артерией ОПОП и считают жемчужиной в короне Китая.

Гигантский проект BRI призван интегрировать Китай в различные сферы влияния вдоль его границ и развивающихся экономик. Подобно государственному капитализму Китая, где Коммунистическая партия Китая (КПК) предоставляет компаниям дешевые акции и долги, Пекин занимается дипломатией долговых ловушек. Дипломатия долговой ловушки — это когда страна продлевает долг стране, чтобы увеличить политическое влияние страны-кредитора.

Хотя нельзя сказать, что единственной целью Китая в рамках ОПОП является установление контроля над миром или предотвращение дальнейшего господства западных экономик, почти невозможно отрицать, что Китай покупает политическое влияние во многих странах с развивающейся экономикой.

автор: Чедвик Хаган — финансист, предприниматель, писатель и обозреватель. Он управлял бизнесом и инвестициями на мировых рынках более двадцати лет. В 2020 году его макроэкономический блог Chaganomics.com был заархивирован Архивом Библиотеки Конгресса.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Epoch Times

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