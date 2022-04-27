Этот сборник из трех новелл рассказывает истории о сближении людей и животных в Монголии

CentralAsia (MNG) - Отрывок из «Голубого неба, белого облака» Нирмала Гоша.

Нирмал Гош

Той осенью Баяр получил помощь в лице молодой женщины из Индии, прилетевшей с юга на грант, чтобы помочь с проектом по отслеживанию. Надя Куреши, биолог дикой природы с докторской степенью по обыкновенным журавлям в Катче, на западе Индии, прилетела из Нью-Дели и пошутила, когда прибыла в Улан-Батор, что она, вероятно, проследила путь зимней миграции гусей уже на реактивной скорости и в неправильное направление.

Баяр в свои семьдесят все еще был силен, но замедлился, и поэтому он был рад помощи со стороны высокого и подтянутого тридцатипятилетнего молодого человека, которого он настойчиво называл не Надией, а очень официально — доктором Куреши, даже если бы он мог общаться с ней только на своем несовершенном английском.

После дня в основном вождения на старом Land Rover Defender с болтливым водителем, в течение которого она также собирала припасы, Надя добралась до лагеря Баяра в медленном медовом свете вечера.

Баяр — обычное имя в Монголии, но все в кругах, которые часто посещала Надя, называли его только этим именем, потому что в этих кругах был только один возможный человек, на которого можно было ссылаться, упоминая это имя.

Баяр был один, но у него был молодой племянник, основная работа которого заключалась в том, чтобы присматривать за их тремя лошадьми, одна из которых предназначалась для Нади.

Лагерь был организован. Баяр привык к посетителям со всего мира. У нее будет своя круглая палатка, которую монголы называют гэр, а русские - юртой. И туалетных палаток было две, одна исключительно для нее. Он одобрительно хмыкнул, увидев припасы, которые она принесла. Особенно ценились свежие фрукты.

Она не будет там долго. На следующее утро они выехали на двух лошадях, а третья несла необходимое для операции снаряжение.

Их пунктом назначения было двухчасовое путешествие по мягкому грунту и через узкий проход между зубчатыми скалами. Land Rover не смог бы пройти этот последний этап из-за заболоченной земли; только лошади могли. Водитель и племянник Баяра остались.

На спине третьей лошади были сложены мешки и ящики с тонкими нейлоновыми сетями и петлями, бирками и телеметрическим оборудованием для проекта. Они брели по участкам болот и пробирались по скалистым гребням, пока солнце поднималось выше, согревая их.

Около полудня они достигли полевого лагеря, похожего на базовый, но с меньшими удобствами, предназначенного только для временных ночевок. Но Баяр хотел, чтобы они остались на целый день и две ночи, просто на всякий случай, чтобы горные гуси в болоте привыкли к их присутствию. Это облегчило бы их работу. Он сказал Наде, что несколько дней назад разбросал немного зерна, чтобы помочь собрать гусей в месте, идеально подходящем для их ловли. По его словам, это все равно помогло бы, если бы они не нервничали в их присутствии.

Он постучал пальцем по лбу. «Гуси, они знают, кто есть кто», — сказал он.

В ту ночь они ели конину у костра. Позже, когда пламя погасло, Надя сфотографировала полную луну, ее покрытая кратерами поверхность поразительно отчетливо виднелась в разреженном воздухе.

Утром она окоченела от непривычной верховой езды, но выглянуло солнце, и она медленно пришла в себя, пока пила крепкий черный кофе, который она привезла с собой, с водой, вскипяченной в дровяной печи, которая согревала ее юрту. Баяр выпил свой монгольский суутэй цай и засмеялся, когда Надя скривилась от вкуса; она никогда не любила чай с молоком. Он понюхал кофе Нади и тоже поморщился. — Нет, нет, только для тебя, — настаивал он, когда Надя уговаривала его попробовать.

Они сидели на солнышке, и Баяр показал ей свои рисунки и картины, которые возил в свернутом виде среди своих вещей. На них были лошади, гуси и журавли, смелые атавистические штрихи карандашом или углем, взятые из бесчисленных костров в полевых лагерях.

Баяр был уроженцем обширного монгольского нагорья, вырос верхом на лошадях со стадом овец своего отца, а затем, по счастливой случайности, стал проводником для иностранных туристов, путешествующих пешком или путешествующих по великой Гоби. Это с годами принесло ему достаточно денег, чтобы заплатить за хорошую школу для своего единственного сына и купить небольшой участок на окраине Улан-Батора, где сейчас живет его сын с женой и дочерью. Его сын работал администратором в отеле.

«У тебя есть дети?» — спросил он Надю.

Нет, сказала она ему. «Замужем?» он хотел знать. — Был, — сказала она с коротким смешком. «Вышла за муж слишком рано, разводились быстро».

Баяр глубокомысленно кивнул. Он слышал это раньше.

— Надеюсь, вы не останетесь здесь на всю зиму? — спросила его Надя.

Баяр рассмеялся. — Слишком стар уже, — сказал он, поглаживая редкую седую бороду, и его обветренное лицо скривилось в улыбке. «Я остаюсь с сыном, у него тепло. Хватит льда и снега для Баяра, — сказал он, его голубые глаза блестели от смеха.

Надя почувствовала холод прошлой ночью, здесь, наверху, где ветер дул сильнее, чем в постоянном лагере, стоявшем в чаше долины. Здесь небольшое укрытие было только у подножия скалы, но местность была выше, и часто подымался ветер и дул пронизывающий ледяной холод. Ночью ей приходилось подбираться поближе к огню в юрте, вытягиваться из спального мешка, чтобы подбросить дров.

Она выросла на теплых равнинах западной Индии, где зимние температуры были холодными, но лишь изредка опускались до нуля. Здесь ранним утром на зеленой траве уже лежал иней. Через пару недель температура упадет ниже нуля. Они не могли позволить себе терять время, иначе птицы пропали бы. Сентябрь был уже довольно поздним; проект был отложен из-за непредвиденных правительственных документов, и она опоздала на свой рейс на две недели.

«Мы должны пометить двоих», — сказала Надя, роясь в своих бумагах, пока Баяр раскладывал снаряжение на солнце. «Только два?» он сказал. — Хорошо, без проблем, завтра сделаем. Это не займет много времени».

— Самец и самка, — сказала Надя. — И они должны быть парой.

— Нет проблем, — сказал Баяр. Он уже осмотрел стадо. Надя выудила руководство по проекту. Небольшой гонорар за Баяра тоже был, 250 долларов, за экспертизу. Деньги были приколоты к файлу в пластиковом конверте с застежкой-молнией. Она дала это ему. Он аккуратно сунул конверт во внутренний карман пиджака. — Намасте, — сказал он с улыбкой, сложив руки.

— Намасте, — ответила она тем же жестом. — Где вы этому научились?

«Сначала индийские фильмы, — сказал он. «Тогда сюда приедет индийский турист и научит меня некоторым словам. Чай, пани, намасте». Он широко ухмыльнулся, обнажая пожелтевшие зубы. — И года, — сказал он. "Лошадь."

Они могли слышать мелодичный говор горных гусей, а также другие звуки болот – чириканье ржанок, жалобный крик одинокого чибиса, редкие трели журавлей. Накануне вечером, незадолго до наступления темноты, собрался хор лягушек.

Днем Баяр показал Наде болото. Гуси настороженно наблюдали за ними, когда они обогнули озеро. Дальше за ними наблюдала группа обычных журавлей. «Взгляни на них», — сказала Надя Баяру. «Это птица, которую я изучал в Индии, они прилетают туда зимой».

«Некоторые из них я тоже пометил, — сказал Баяр.

«Сколько птиц вы поймали и пометили?» Надя хотела знать, пока они хлюпали по грязи. Баяр немного подумал и сказал: «Если считать всех, думаю, 200, может, 300. А если только гусей да журавлей, может, пятьдесят, может, шестьдесят, что-то в этом роде».

Он смеялся. «Все приезжают в Баяр для мечения», — сказал он. «Баяр означает счастливый, поэтому все счастливы». Он находил это забавным и громко смеялся, так заразительно, что Надя тоже смеялась, а гуси, вытянув шеи, с тревогой наблюдали за ними.

На следующее утро они проснулись незадолго до рассвета. Небо на востоке окрасилось пятнистым кораллово-розовым, когда они натянули свои резиновые сапоги до колен. Это напомнило Наде восходы солнца над пастбищами Кача, но здесь было особенно яркое, ломкое северное, высокогорное сияние.

Она надела свою оливково-зеленую полевой куртку и собрала волосы в хвост. На ней была бейсболка. Подошвы ее сапог скрипели по инею в полумраке. Их дыхание парило в неподвижном холодном воздухе. Она натянула шерстяные перчатки. У Баяра был рюкзак, сеть и петли на плече. Он дышал в сложенные чашечкой ладони, чтобы согреть их.

У Нади был рюкзак с бирками, бинокль, фотоаппарат и GPS. Она дала Баяру две хирургические маски и пару резиновых латексных перчаток. — Птичий грипп, — сказала она. "Должен быть осторожен." Баяр кивнул, засовывая их во внешний карман. Постоянно беспокоил птичий грипп.

Затем под угасающими звездами, наблюдая, как небо на востоке окрашивается в кораллово-розовый цвет, они молча вышли в заболоченную местность.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения