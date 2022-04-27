Глава Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Белгороде (Россия) с 03:35 мск раздались громкие звуки, похожие на взрывы, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», - написал Гладков.

Позже Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка в Белгородском районе горит склад боеприпасов.

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», - написал Гладков.

По словам губернатора региона, среди мирного населения пострадавших нет. Также не зафиксировали разрушения жилых построек и домов.

Село Старая Нелидовка находится примерно в 20 км от Белгорода.