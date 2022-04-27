В Китае выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8, - СМИ

CentralAsia (CA) - Первый случай инфицирования человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зафиксирован в Китае. Об этом в среду сообщило информационное агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

По ее данным, инфекция была подтверждена у четырехлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань. Заражение произошло 5 апреля в результате контакта с домашней птицей. Ребенок был госпитализирован 10 апреля в связи с ухудшением состояния. Уточняется, что все близкие инфицированного здоровы.

Согласно предварительной оценке комиссии, штамм H3N8 «пока не обладает способностью эффективно заражать людей», поэтому риск крупномасштабной эпидемии остается низким.

Штамм гриппа H3N8 встречается у птиц, собак и лошадей. До сих пор официально не было зафиксировано случаев передачи этого штамма вируса человеку. Вместе с тем, отмечает агентство, H3N8 мог быть причиной пандемии гриппа 1889-1890 годов, унесшей жизни около 1 млн человек.