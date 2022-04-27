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Торговые издержки Монголии могут быть снижены на 13 процентов

CentralAsia (MNG) -  Торговые издержки могут быть снижены на 13 процентов, если Монголия присоединится к рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной торговли.

Седьмое совещание Временной межправительственной руководящей группы по содействию трансграничной безбумажной торговле состоялось 25-26 апреля в Бангкоке, Таиланд.

На встрече участники обсудили достижения в развитии трансграничной безбумажной торговли в регионе, а также рассмотрели ход реализации Рамочного соглашения об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председательствовал на встрече постоянный представитель Монголии при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана А.Төмөр.

Несмотря на то, что Министерство иностранных дел Монголии еще не присоединилось к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно работает над его ратификацией Великим Государственным Хуралом Монголии в ближайшем будущем.

Если Монголия станет государством-членом рамочного соглашения и полностью выполнит соглашение, Монголия сможет сократить свои текущие торговые издержки до 13 процентов за счет координации своих электронных данных с другими странами-членами и обмена информацией.

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