Монгольская бегунья заняла 4-е место на «NN Marathon Rotterdam 2022»

Мөнхзаяа Баярцогт

CentralAsia (MNG) - Серебряный призер Олимпийских игр Абди Нагие вовремя финишировал и выиграл Роттердамский марафон, свою первую победу в карьере на классической дистанции, в то время как Хейвен Хайлу из Эфиопии убедительно выиграла женское соревнование на шоссейной гонке World Athletics Elite Label 10 апреля.

В женском забеге Хейвен Хайлу из Эфиопии и дуэт из Кении Дейзи Черотич и Стелла Барсосио сделали ранний прорыв, проехав 10 км за 32:55, что позволило бросить вызов рекорду дистанции 2:18:58, установленному 10 лет назад олимпийской чемпионкой 2012 года Тики Геланой. Жанна Мамажанова из Казахстана заняла третье место с результатом 2:26:54, отстав от национального рекорда, установленного в 1987 году, более чем на минуту.

Монгольская бегунья Мөнхзаяа Баярцогт заняла четвертое место с результатом 2:29:25. С этим результатом Мөнхзаяа получила квалификацию на чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, США.

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