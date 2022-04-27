CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел из состава правящей партии Amanat (бывшая Nur Otan) и сложил полномочия ее лидера. На должность руководителя фракции глава государства предложил спикера нижней палаты парламента республики Ерлана Кошанова. Предложение было единогласно поддержано съездом партии, передает портал Otyrar.

«С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия председателя Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю благодарность за то, что в ответственный момент доверили правление партии», - заявил господин Токаев на внеочередном XXIII съезде партии Amanat.

Основным вопросом съезда было слияние партии Amanat и партии Adal. В ходе мероприятия президент заявил, что предложенные в марте поправки в конституцию направлены «на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти».

«Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов (маслихат — местный представительный орган в Казахстане). Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. В стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан», - заявил он.

В марте Касым-Жомарт Токаев предложил законодательные реформы, включая поправку, предусматривающую прекращение для главы государства членства в партии на период президентских полномочий. По его мнению, таким образом удастся избавить «будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты».

Nur Otan была переименована в Amanat 1 марта, она является крупнейшей партией в республике. Со дня ее основания партией руководил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Касым-Жомарт Токаев возглавил партию лишь в конце января этого года.

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