На праздник Рамазан жители Узбекистана отдохнут 5 дней

CentralAsia (UZ) - На следующей неделе по случаю празднования Рамазан хайита в Узбекистане будет пять выходных. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёев 26 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Это дополнительная возможность для развития внутреннего туризма в регионах», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что во время празднования Навруза были установлены дополнительные выходные, 250 гостиниц и музеев предоставили скидки, а вход в паломнические объекты стал бесплатным, что дало большой импульс внутреннему туризму. В результате Самарканд и Бухару посетили 110 тысяч местных туристов.

Напомним, что указом президента в 2022 году были установлены дополнительные выходные дни и перенос некоторых выходных.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей выходные перенесены в следующем порядке: с 7 мая (суббота) — на 4 мая (среда); с 14 мая (суббота) — на 5 мая (четверг).

Для сотрудников с шестидневной рабочей неделей эти дни станут дополнительными выходными.

Точные даты станут известны после того, как президент подпишет указ о дне празднования Рамазан хайита.