МИД КНР прокомментировал теракт в Пакистане против китайцев

Фото: здание МИД Китая

CentralAsia (CA) - Нельзя допустить, чтобы кровь китайцев лилась напрасно, те, кто стоит за этим преступлением непременно заплатят за это, заявил в среду официальный представитель МИД КНР, комментируя террористические атаки в пакистанском Карачи, сообщает Xinhua.

По словам китайского дипломата, во вторник был подорван пассажирский микроавтобус Института Конфуция при Университете Карачи, в результате чего три китайских преподавателя погибли, еще один получил ранения. Также имеются многочисленные жертвы и среди пакистанцев.

Китай выражает свое резкое осуждение и крайнее возмущение по поводу теракта, а также глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и искреннее сочувствие пострадавшим и семьям погибших, подчеркнул он.

Кроме того, он также отметил, что помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао срочно позвонил послу Пакистана в Китае, чтобы выразить крайне серьезную озабоченность. Он потребовал, чтобы пакистанская сторона немедленно провела тщательное расследование инцидента, задержала и наказала виновных по всей строгости закона, а также приняла все возможные меры для обеспечения безопасности китайских граждан в Пакистане и предотвращения повторения подобных инцидентов.

Вечером во вторник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетил посольство Китая в Пакистане, чтобы выразить свои соболезнования семьям погибших китайцев, заявив, что правительство Пакистана проведет тщательное расследование инцидента, строго накажет виновных, а также всесторонне укрепит безопасность китайского персонала, проектов и учреждений в Пакистане.

Он также заявил, что его правительство никогда не позволит какой-либо силе подорвать пакистано-китайскую дружбу. По словам официального представителя МИД КНР, соответствующие правительственные органы в Синде и Карачи уже инициировали всестороннее расследование и работу по поимке преступников.

МИД КНР и китайские диппредставительства в Пакистане продолжат добиваться от соответствующих пакистанских ведомств должной организации работ по ликвидации последствий теракта и оказания медицинской помощи пострадавшим, а также решительного удара по причастной к этому террористической организации, добавил представитель.