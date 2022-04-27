США создали в Германии центр по контролю поставок вооружения Украине

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CentralAsia (CA) - Пентагон организовал на базе Европейского командования ВС США в немецком Штутгарте центр по контролю за поставками военной помощи Украине. В его задачи входит координация и ускорение поставок со стороны больше 40 стран, сообщает CNN.

«Он был создан для поддержки усилий этой системы безопасности», - сказал высокопоставленный представитель Минобороны США. Его фамилия не уточняется. Сотрудниками центра являются представители больше 15 государств, а руководителем — «американский военный генерал с двумя звездами».

США после визита госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев пообещали увеличить военную поддержку Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, вооружая Киев.