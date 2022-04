ISW: Войска РФ ведут наступление в направлении Николаева и Кривого Рога (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ продолжают обстреливать всю линию соприкосновения по Южной оси и проводят сухопутные наступления в направлении Николаева и Кривого Рога.

Выводы института:

Российские войска продолжают медленно, но верно продвигаться к югу от Изюма и к северо-западу от Рубежного, но российские наступательные операции в других частях линии на востоке Украины остаются безуспешными.

Бои продолжаются в Мариуполе, где украинские войска, судя по всему, все еще удерживают позиции за заводом «Азовсталь».

Российские силы продолжают наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Креминны и Попасны и на север от Донецка через Авдеевку или другую ось.

Российские войска продолжают сухопутные наступления к югу от Изюма в направлениях Барвинкова и Славянска.

Российские силы приняли более рациональную схему оперативного передвижения на востоке Украины, по крайней мере, на линии от Изюма до Рубежного.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.