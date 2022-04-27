ISW: Войска РФ ведут наступление в направлении Николаева и Кривого Рога (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:42, 27 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ продолжают обстреливать всю линию соприкосновения по Южной оси и проводят сухопутные наступления в направлении Николаева и Кривого Рога.
Выводы института:
Российские войска продолжают медленно, но верно продвигаться к югу от Изюма и к северо-западу от Рубежного, но российские наступательные операции в других частях линии на востоке Украины остаются безуспешными.
Бои продолжаются в Мариуполе, где украинские войска, судя по всему, все еще удерживают позиции за заводом «Азовсталь».
Российские силы продолжают наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Креминны и Попасны и на север от Донецка через Авдеевку или другую ось.
Российские войска продолжают сухопутные наступления к югу от Изюма в направлениях Барвинкова и Славянска.
Российские силы приняли более рациональную схему оперативного передвижения на востоке Украины, по крайней мере, на линии от Изюма до Рубежного.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.