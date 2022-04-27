Для общественного транспорта Улан-Батора приобретут 591 новый автобус

CentralAsia (MNG) - На заседании Губернаторского совета 14 апреля первый заместитель губернатора Улан-Батора по вопросам экономического развития и государственно-частного партнерства Ж.Сандагсурэн представил отчет рабочей группы, созданной приказом акима столицы.

Рабочая группа создана для оценки, изучения и разработки предложений по внедрению экологически чистых электробусов в рамках работы по улучшению работы общественного транспорта в столице и уменьшению загруженности дорог.

На сегодняшний день по 101 маршруту курсирует 985 автобусов. Чтобы сделать общественный транспорт более доступным, необходимо увеличить количество маршрутов на 23 и количество автобусов на 447 до 1432 автобусов и 124 маршрутов. Электрические автобусы требуют больших первоначальных инвестиций, но приносят прибыль в долгосрочной перспективе.

Из 1240 автобусов, эксплуатируемых в настоящее время для общественного транспорта, 75% старше 10 лет, а 18% - 7-9 лет. Парк общественного транспорта не обновлялся с тех пор, как в 2009 году были введены в эксплуатацию 400 старых автобусов. Более 500 автобусов должны быть выведены из эксплуатации в этом году. Таким образом, всего в этом году планируется закупить 591 автобус, из них 150 электробусов и 441 дизельных автобусов, а также обновить парк. Пока закуплено 60, но они задерживаются на границе из-за действующих пограничных ограничений в условиях пандемии.

В целях повышения качества и повышения доступности услуг общественного транспорта планируется вынести на рассмотрение Кабинета Министров и Хурала Народного представителя вопрос о развитии и совершенствовании службы такси и обновлении общественного транспорта за счет иностранных и внутренних финансовых средств. Соответствующим должностным лицам также поручено до 25 августа организовать закупку по обновлению парка общественного транспорта в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами и представить его в Кабмин.

Старший советник губернатора по административным и правовым вопросам Д. Мөнх-Эрдэнэ представил ряд мер, которые необходимо принять для улучшения работы общественного транспорта. «Помимо необходимости сократить существующие автобусные маршруты, необходимо улучшить услуги, предоставляемые водителями автобусов, обеспечить их униформой и надлежащим обучением. Кроме того, будет разработана комплексная система видеонаблюдения. С короткими поворотами длина автобусного маршрута сократится на 25 процентов, а время ожидания автобуса составит 5-8 минут», - сказал он.

Подчеркнуто, что на прием наличных от пассажиров приходится 49 процентов ежедневных нарушений в общественном транспорте. Также есть необходимость в ремонте автовокзалов.

На совещании было согласовано предложение о некоторых мерах по улучшению работы общественного транспорта, и будет издано распоряжение акима столицы об улучшении работы общественного транспорта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения