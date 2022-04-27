За сутки в двух регионах Узбекистана выявили 25 новых случаев COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 27 апреля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 2385 35. В течение прошедших суток зафиксированы 25 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (16) и Ташкентской (9) области.

За день выздоровели 37 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 563).

На лечении находятся 335 больных COVID-19.