В Литве открылся Узбекский центр просвещения

CentralAsia (UZ) - В литовском городе Висагинас состоялась церемония официального открытия Узбекского центра просвещения при Центре соцуслуг.

По данным посольства Узбекистана, мероприятие прошло в рамках посещения Висагинаса делегацией хокимията города Навои, фонда «Ватандош» и Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров.

В открытии принял участие посол Узбекистана в Литве (с резиденцией в Риге) Кадамбай Султанов, хоким Навои Мухитдин Базаров и мэр Висагинаса Эрландас Галагуз.

Проект, направленный на популяризацию узбекского языка, культуры и национальных традиций, а также укрепление гуманитарных связей, был проработан Посольством Узбекистана совместно с Узбекским культурным центром в Литве.

В центре будут проводиться курсы по изучению узбекского языка, истории и традиций нашего народа и творческой деятельности узбекских поэтов ученых и мыслителей.

Запланировано проведение мероприятий, посвященных национальных узбекских праздников.

Гости были ознакомлены с информацией о развитии двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Литвой, проводимых в республике масштабных преобразованиях по всесторонней поддержке граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, а также принимаемым мерам по широкому привлечению потенциала соотечественников в процессы развития страны, налаживания сотрудничества в туристической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах.

Центру переданы книги, отправленные Фондом развития узбекского языка при Кабинете Министров Узбекистана.

Достигнута договоренность о содействии в удовлетворении потребностей Центра в дополнительных учебных и презентационных материалах.