Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (TJ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, торговли и транспорта, сообщил правительственный портал.

Стороны обсудили приоритетные направления для развития инвестиционного сотрудничества, а также договорились активизировать совместную работу по реализации проектов промышленной кооперации и улучшению условий для развития взаимной торговли путем последовательной отмены имеющихся тарифных и нетарифных мер и упрощения доступа продукции узбекского и таджикского производства на рынки двух стран.

Намечены дальнейшие совместные действия по продвижению реализуемых проектов, а также новые направления для расширения взаимовыгодного экономического партнерства.

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