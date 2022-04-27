В Ашхабаде женщинам запретили садиться на переднее сиденье автомобиля - СМИ

CentralAsia (TM) - Несколько источников turkmen.news в столице Туркменистана сообщили о новом запрете: женщина, садясь в автомобиль, должна занимать исключительно заднее сиденье. На вопрос, чем это требование вызвано, водитель отвечает: «Нельзя».

«Речь идет не только о такси — государственном или частном. Хуже другое: женщина в принципе не должна сидеть рядом с водителем, будь он тебе отец, брат или муж, — добавляет жительница Ашхабада. — Могут остановить и заставить пересесть назад».

А на заднем сиденье, согласно новым требованиям, должны находится не более двух пассажиров одновременно. Сидеть там втроем — тоже «запрещено».

Кем спущена эта «директива» или это чья-то самодеятельность — изданию выяснить пока не удалось. Также до конца непонятно, распространяются ли подобные требования на другие регионы страны. Пока удалось выяснить лишь, что в Балканабаде и Туркменбаши таких запретов нет.

Дискриминация водителей по половому признаку началась в Туркменистане в декабре 2017 года. Тогда полиция стала останавливать все машины, за рулем которых находились женщины. Неважно, имелось у них водительское удостоверение или нет, просроченное оно было или действующее. Всех без исключения автомобилисток предупреждали, что при повторной остановке им будет выписан штраф. Спустя месяц сотрудники дорожной службы стали забирать у женщин водительские удостоверения, а машины отправляли на штрафную стоянку.

Женщин также перестали принимать на водительские курсы. Тем, у кого права уже были, их не продлевали. Периодически в последующие годы возобновлялась и «охота» на водительниц на дорогах.

Осенью 2020 года несколько жительниц столицы потребовали отменить дискриминацию и продлить им срок водительского удостоверения. Они временно парализовали работу ГАИ на Магистральной улице. В какой-то степени это возымело действие. На рубеже 2020 и 2021 годов начала появляться информация о том, что женщинам в Ашхабаде выборочно продлевают срок действия водительских прав. Сотрудники ГАИ стали «проявлять лояльность» к женщинам старше 40 лет, сотрудницам некоторых посольств, к тем женщинам, у которых в семье есть инвалиды. В отличие от мужчин, им требовалось собрать для продления водительских прав большее количество документов.

Впрочем, официального запрета на вождение автомобилей для женщин никогда не было, а значит, не могло произойти и его официальной отмены. Положение автомобилисток оставалось неясным, никто не мог заранее сказать, удастся данной конкретной женщине продлить права или не удастся. И вот теперь вместо дальнейшего смягчения запретов появилось новое негласное ограничение, касающееся пассажирок.

Кроме того, усиливается дискриминация женщин по такому признаку, как уход за своей внешностью. В последние недели в Туркменистане вводятся жесткие запреты на использование накладных ногтей, нарощенных ресниц, ботокса и иных подобных вещей. В стране массово закрываются салоны красоты, отмечает издание.