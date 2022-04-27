Российские войска перебросили две БТГр из России в Изюм и захватили 3 населенных пункта, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - С территории Белгородской области в город Изюм Россия перебросила две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в новой сводке на 27 апреля.

Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области российские войска развернули два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».

«Идут наступательные действия российских войск в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность группировки российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях», - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Российские войска овладели северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взяли под контроль населенный пункт Заводы.

В Донецком направлении подразделения войск РФ ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении российская армия установила контроль над населенным пунктом Заречное, совершила штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении российские войска установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении войска РФ оказывают массированное огневое влияние и блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».

На Южнобужском и Таврическом направлениях российская армия использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого воздействия на позиции наших войск.

В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях российские войска пытаются улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляют перегруппировку подразделений, наращивают систему огневого поражения, а также производят воздушную разведку.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

Украинские войска за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 российских атак, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и

17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и одна зенитную установку.