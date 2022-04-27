Алия Назарбаева сложила полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций

Алия Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций. Информацию подтвердила председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает Tengrinews.kz.

«Да, действительно, Алия Назарбаева сложила с себя полномочия главы президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана. Это было еще в конце января. И 4 февраля мы провели общее собрание членов нашей ассоциации», - сообщила Соловьева корреспонденту Tengrinews.kz.

Алия Назарбаева возглавила президиум Ассоциации экологических организаций в ноябре 2017 года. Попечительский совет ассоциации был представлен лауреатом Нобелевской премии по зеленой экономике Рае Квон Чунгом, который является автором Концепции зеленого роста.

Задачами ассоциации являются:

- создание площадки для генерации и продвижения системных экологических инициатив;

- развитие международного сотрудничества, привлечение инвестиций, участие в международных проектах и программах, привлечение международных экспертов;

- содействие внедрению зеленых технологий, продвижению инноваций и развитию экологической инфраструктуры в городах на принципах устойчивого развития;

- совершенствование законодательства Казахстана по экологическим вопросам.

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