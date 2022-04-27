экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Украине погиб еще один уроженец Таджикистана, воевавший в рядах ВС России

CentralAsia (TJ) -  Таджикский портал Рressa.tj 25 сообщил о гибели еще одного уроженца Таджикистана в боевых действиях в Украине.

По информации источников издания, Махмадали Абдуллоев – уроженец села Иттифок сельского джамаата Золи Зар (бывший Узун) района Дж.Балхи на юге Таджикистана – еще не был женат. О его гибели в Украине уже сообщили родным Махмадали.

По словам его односельчанина, тело Махмадали Абдуллоев на днях отправят через аэропорт российского города Челябинск в Таджикистан. “Сейчас оформляют документы для отправки тела. Пока не могу точно сказать, когда привезут. Но его родственники сказали, что сегодня или завтра, как только подготовят все документы, тело будет отправлено”, – сообщил этот собеседник Рressa.tj.

Рузимад Сияхаков, начальника аппарата главы района Дж.Балхи сказал, что им еще не поступала информация о гибели уроженца этого района в Украине. Но Гуломджон Вализода, глава джамаата Золи Зар подтвердил, что “мы в курсе этой информации. Махмадали Абдуллоев погиб в Украине. Он в основном жил в России. Почти там и вырос. Его мать с отцом были разведены. Пока не решен вопрос с отправкой его тела в Таджикистан».

С начала «специальной военной операции» российских войск в Украине поступали сообщения о гибели примерно 10 уроженцев Таджикистана, которые воевали в рядах Вооруженных сил России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Касым-Жомарт Токаев объявил о выходе из партии Amanat
  • Монголия публично отметит Международный день защиты детей
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 62 дня военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com