Таджикистан сократил экспорт драгметаллов на 88%

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в этом году экспорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней в первом квартале этого года был произведен на сумму $85 млн. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Агентство по статистике при президенте РТ.

Это на 88% меньше по сравнению полученной за счет поставок этой продукции за рубеж суммы в аналогичном периоде 2021 года. В январе-марте прошлого года экспорт драгметаллов был осуществлен на сумму около $709 млн.

Доля драгметаллов в общем объеме экспорта Таджикистана в первом квартале этого года сократился до 18% с 75% в этот же период 2021 года.

Существенное увеличение объема продаж драгметаллов за рубеж произошло весной 2020 года, во время распространения COVID-19. В условиях ограничений, связанных с пандемией, сократился, в том числе, объем денежных переводов, что заставило страну продать часть золотых запасов для обеспечения импорта иностранной валютой.

По данным статистического ведомства, за последние два года Таджикистан поставил за рубеж драгметаллы на сумму $1,6 млрд, что равняется 46% экспорта республики за этот период.

Золотовалютные запасы Таджикистана находятся в Национальном банке и Министерстве финансов республики. Руководство НБТ в феврале этого года на пресс-конференции сообщило, что золотовалютные резервы к началу 2022 года составили 7 месяцев покрытия импорта, а информация о международных запасах Минфина не предоставляется. Золотые резервы страны пополняются за счет металла, производимого в стране.

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