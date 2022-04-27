Граждане Туркменистана застряли в Азербайджане, пытаясь вернуться на родину из Турции

CentralAsia (TM) - В туркменских группах в социальных сетях распространяется видеоролик, в котором гражданин Туркменистана рассказывает о том, что застрял в Азербайджане, пытаясь вернуться на родину из Турции.

По словам мужчины, среди туркменских мигрантов в Турции по сарафанному радио распространилась информация о том, что вернуться на родину можно через Азербайджан. Поверив им, туркменистанец выехал в Азербайджан, надеясь затем попасть на родину, передает издание Хроники Туркменистана.

Однако, оказалось, что слухи были недостоверными, и теперь он и еще 60-70 человек застряли в Баку, из которого в Туркменистан невозможно выехать ни самолетом, ни паромом.

Мужчина жалуется, что вернуться в Турцию он не может, так как в аэропорту в его паспорт поставили штамп о депортации, цены на жилье и продукты в Баку очень высокие.

Туркменистан с весны 2020 года отменил все регулярные международные перелеты и закрыл границы даже для собственных граждан, которые остались за рубежом и не могут вернуться на родину. Периодически туркменское консульство в Стамбуле организует вывозные рейсы в Туркменистан, но их недостаточно, чтобы эвакуировать домой всех желающих.

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