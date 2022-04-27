экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждане Туркменистана застряли в Азербайджане, пытаясь вернуться на родину из Турции

CentralAsia (TM) -  В туркменских группах в социальных сетях распространяется видеоролик, в котором гражданин Туркменистана рассказывает о том, что застрял в Азербайджане, пытаясь вернуться на родину из Турции.

По словам мужчины, среди туркменских мигрантов в Турции по сарафанному радио распространилась информация о том, что вернуться на родину можно через Азербайджан. Поверив им, туркменистанец выехал в Азербайджан, надеясь затем попасть на родину, передает издание Хроники Туркменистана.

Однако, оказалось, что слухи были недостоверными, и теперь он и еще 60-70 человек застряли в Баку, из которого в Туркменистан невозможно выехать ни самолетом, ни паромом.

Мужчина жалуется, что вернуться в Турцию он не может, так как в аэропорту в его паспорт поставили штамп о депортации, цены на жилье и продукты в Баку очень высокие.

Туркменистан с весны 2020 года отменил все регулярные международные перелеты и закрыл границы даже для собственных граждан, которые остались за рубежом и не могут вернуться на родину. Периодически туркменское консульство в Стамбуле организует вывозные рейсы в Туркменистан, но их недостаточно, чтобы эвакуировать домой всех желающих.

@toycyhekim2 Ýollar Ýapyk#toycyhekim1 #toycy_oyuncy #keyijek82 #janjulya #keşfet #keşfetteyizzz ♬ Şahit Ol Ney Fon Müziği - Güncel Paylaşımlar TV

ат

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Монголии начали экспорт термически обработанной говядины и баранины в Китай
  • Новый посол Кыргызстана вручил копии верительных грамот в МИДе Узбекистана
  • В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com