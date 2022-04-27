Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлота», анонсировала прямые рейсы из Москвы в Бухару, Самарканд и Ургенч.

Полёты будут выполняться из аэропорта Шереметьево, начиная со 2 мая. Для авиасообщения будут использоваться российские самолёты SuperJet 100 со вместимостью в 87 пассажиров.

В Самарканд «Россия» будет летать со 2 мая четыре раза в неделю. В Бухару еженедельно будут выполняться три рейса (с 11 мая), в Ургенч — два (с 13 мая).

Ранее запущенные рейсы между Сочи и указанными городами прекращаются. Однако продолжится ежедневное сообщение по маршруту Сочи — Ташкент, а также три полёта в неделю Сочи — Фергана.

«Рейсы „России“ в города Узбекистана способствуют активному развитию партнерских связей между странами, востребованы как для бизнеса, так и туризма», — отмечается в сообщении.

В начале марта российские туроператоры спрогнозировали рост спроса на путешествия в Узбекистан — страна доступна с транспортной точки зрения, а также принимает российские карты «Мир». После этого Узбекистан и Россия согласовали план по увеличению турпотока.

По данным OneTwoTrip, Узбекистан попал в топ-3 зарубежных направлений по востребованности среди россиян на майские каникулы.