Из 14 музеев Узбекистана расхитили более 3000 ценностей, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев на совещании по развитию туризма в стране 26 апреля озвучил данные о масштабах хищений и утраты культурного наследия Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Проверки, проведенные по всей стране, показали, что из 14 музеев были расхищены более 3000 уникальных культурных ценностей, сказал президент.

По словам Мирзиеева, в целом ущерб, нанесенный объектам культурного наследия за тридцать лет, оценивается в сумму свыше 4 трлн сумов (более 355 млн долларов США по нынешнему курсу ЦБ).

Глава государства поручил комиссии под руководством Генеральной прокуратуры и Министерства туризма и культурного наследия провести инвентаризацию всех экспонатов в музеях и создать до конца года их электронную базу.

Кроме того, будут оценены знания и квалификация руководителей и сотрудников музеев. «Руководители, не соответствующие должностным требованиям, будут заменены на образованных, честных и предприимчивых молодых людей», – говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев сказал, что отныне за условия в музеях ответственность будут нести главы областей. Он поручил главам областей в течение месяца лично посетить 52 музея, требующих реконструкции, и решить их проблемы.

На днях стало известно, что cреди экспонатов музея-заповедника Ичан-Кала в Хиве обнаружены более 100 подделок.