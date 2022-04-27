ФСБ сообщила о задержании в Белгороде двух человек при подготовке диверсии на железнодорожных путях

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

CentralAsia (CA) - ФСБ задержала в Белгороде двух граждан России, которые якобы готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Силовики считают, что они собирались повредить железнодорожные пути, которые используют российские военные. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

«В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», - сказано в сообщении службы.

Следователи возбудили против задержанных уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Как сообщает ФСБ, задержанные дают признательные показания. «Был запланирован ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и ослабления крепежей», - заявил один из задержанных.

Также ФСБ считает, что задержанные якобы передавали Украине через «украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции».

В Белгородской области с 11 апреля введен предпоследний уровень террористической опасности. Его ввели на фоне обстрелов приграничных территорий области с украинской стороны.