Туркменистан доставит в Украину гуманитарную помощь

CentralAsia (TM) - Туркменистан направит в Украину гуманитарную помощь в виде медикаментов, другой медицинской продукции, а также текстильных изделий. Об этом объявлено на сайте МИД страны.

В МИД поясняют, что помощь оказывается, «основываясь на традициях гуманизма туркменского народа». Груз будет отправлен до конца апреля.

Власти Туркменистана крайне сдержано относятся к теме боевых действий в Украине. Эта тема официально фактически не комментируется. В сообщении МИД не говорится, в связи с чем и кому будет оказана помощь.