Туркменистан доставит в Украину гуманитарную помощь
- Туркменистан, общество
- 13:40, 27 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - Туркменистан направит в Украину гуманитарную помощь в виде медикаментов, другой медицинской продукции, а также текстильных изделий. Об этом объявлено на сайте МИД страны.
В МИД поясняют, что помощь оказывается, «основываясь на традициях гуманизма туркменского народа». Груз будет отправлен до конца апреля.
Власти Туркменистана крайне сдержано относятся к теме боевых действий в Украине. Эта тема официально фактически не комментируется. В сообщении МИД не говорится, в связи с чем и кому будет оказана помощь.
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