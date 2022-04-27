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Туркменистан доставит в Украину гуманитарную помощь

CentralAsia (TM) -  Туркменистан направит в Украину гуманитарную помощь в виде медикаментов, другой медицинской продукции, а также текстильных изделий. Об этом объявлено на сайте МИД страны.

В МИД поясняют, что помощь оказывается, «основываясь на традициях гуманизма туркменского народа». Груз будет отправлен до конца апреля.

Власти Туркменистана крайне сдержано относятся к теме боевых действий в Украине. Эта тема официально фактически не комментируется. В сообщении МИД не говорится, в связи с чем и кому будет оказана помощь.

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