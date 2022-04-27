В Казахстане планируют отменить закон о гарантиях и привилегиях Назарбаева

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Закон о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации), наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий, планируется отменить, сообщил спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Ерлан Кошанов, передает Tengrinews.kz.

«Поправками (в конституцию - ред.) исключается статус елбасы. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», - сказал Кошанов в кулуарах парламента.

Спикер мажилиса пояснил, что конституционные поправки сейчас находятся в Конституционном совете.

«В Конституции есть норма об экс-президентах, эта норма остается и будет распространяться и на первого президента страны», - сказал Кошанов.

Спикер палаты также отметил, что пока нет точного решения о том, проведут ли референдум или конституционные поправки будут приняты парламентом.

Ерлан Кошанов уточнил, что Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию и защиту чести и достоинства.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем он сохраняет ряд полномочий и привилегий, закрепленных законом о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).

В этом конституционном законе определяется политико-правовой статус Назарбаева, прерогативы и гарантии после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В документе содержатся нормы о статусе и полномочиях первого президента, его неприкосновенности.

Так, он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, а после их прекращения - связанные с осуществлением своего статуса первого президента.

Назарбаев также не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на праве частной собственности Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи. Кроме того, в законе регулируется обеспечение его деятельности, в том числе пользование связью, охраной, жильем, транспортом, медицинским и санаторно-курортным лечением, право на пенсию и страхование.

В январе 2022 года сенат парламента Казахстана принял поправки в законодательство об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

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