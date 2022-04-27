Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

Карл Нехаммер

CentralAsia (CA) - Австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия России об оплате поставок российского газа в рублях путем открытия соответствующего счета в российском банке. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Тeletrader.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они [условия] были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно», - сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Канцлер обратил внимание, что Польша и Болгария, согласно поступающей информации, отказались платить за российский газ по схеме в российских рублях, поэтому столкнулись с проблемами с поставками этого вида топлива из России.

По словам Нехаммера, во время поездки в Москву президент России Владимир Путин заверил его о дальнейших поставках газа в полном объеме и возможности оплаты поставок в евро, поэтому ситуация для Австрии сейчас не изменилась.

В свою очередь, министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от «недружественных стран», чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента РФ, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с «Газпромом» за поставленное сырье.

Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.