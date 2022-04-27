Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 14:38, 27 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в Минобороны России.
«Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», - сообщили в военном ведомстве.
На складе находилось в основном советское вооружение. Также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения «Javelin» и «NLAW», противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.
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