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Российские военные захватили украинский полевой склад с вооружением, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России захватили в полевом складе около 1 тысячи единиц вооружения Украины при отступлении украинских войск в ЛНР, сообщили в среду в Минобороны России.

«Всего в захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тысячи единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», - сообщили в военном ведомстве.

На складе находилось в основном советское вооружение. Также были найдены иностранные образцы противотанкового вооружения «Javelin» и «NLAW», противотанковые управляемые ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, различное стрелковое вооружение иностранного производства и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО.

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