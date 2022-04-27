Минобороны России заявило об ударах «Калибрами» по складам с иностранным оружием в Запорожье

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили ангары с иностранным оружием и боеприпасами на территории Запорожского алюминиевого комбината. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комбинат расположен в городе Запорожье, примерно в 90 км к югу от Днепра.

В ангарах находилась «крупная партия техники», которую поставили Украине США и европейские страны, уточняет Минобороны.

Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники летали в районах населенных пунктов Александровка, Брянка, Балаклея, Изюм, Запорожское, Капитоловка, Петровка, Попасное, Перемога, Пролетарское, Трудолюбовка. В том числе в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман были сбиты два БЛА «Байрактар-ТБ2», а над населенным пунктом Ильичевка — украинская тактическая ракета «Точка-У».